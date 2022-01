POL-PDNW: Verschiedene Betäubungsmittel...

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Neustadt/Weinstraße

... führte ein 35-jähriger Neustadter mit sich, als er am 21.01.2022 um 03:00 Uhr in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. durch Beamte einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrrad unterwegs. Im Rahmen der Durchsuchung des Radfahrers händigte dieser geringe Mengen Amfetamin, Haschisch und Marihuana aus. Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit des Neustadters ergaben sich im Verlauf der Kontrolle nicht. Der 35-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Außerdem wird in diesem Fall die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall benachrichtigt.

