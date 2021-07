Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beleidigt und geschlagen: Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Auf dem St.-Martins-Platz ist es am frühen Sonntagmorgen zur Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen gekommen. Hierbei sollen vier Männer auf einen 23-Jährigen eingeschlagen haben. Ein 21-Jähriger und der 23-Jährige wurden verletzt. Den älteren brachten Sanitäter in ein Krankenhaus. Der Schlägerei vorausgegangen, dürfte eine Beleidigung gewesen sein. Weil die Beteiligten unterschiedliche Angaben machten, sucht die Polizei Zeugen, die die Auseinandersetzung gegen 4 Uhr beobachtet haben könnten. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell