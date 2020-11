POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 08.11.2020

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Sachbeschädigung an Geschäft

Nordenham, Friedrich-Ebert-Straße, Peterlee-Platz

In der Zeit von Freitag, 06.11.2020, 19.00 Uhr, bis Samstag 07.11.2020, 15:30 Uhr, hat eine bislang unbekannte Täterschaft sämtliche Scheiben einer Imbissbude in der Friedrich-Ebert-Straße (Höhe Peterlee-Platz) in Nordenham beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Kfz

Nordenham, Walther-Rathenau-Straße/Viktoriastraße

In der Zeit von Samstag, 07.11.2020, 21:30 Uhr, bis Sonntag, 08.11.2020, 01:20 Uhr, hat eine bislang unbekannte Täterschaft die vier Reifen eines Pkw Audi 80, der auf einem Grundstück an der Walther-Rathenau-Straße / Ecke Viktoriastraße geparkt war, zerstochen. Der Schaden wird auf ca. 400 EUR beziffert. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 zu melden.

Verkehrsunfall

Jade, Jader Straße (L 862)

Am Samstag, 07.11.2020, um 12:42 Uhr, befuhr eine 79-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Zwischenahn mit ihrem Dacia die Jader Straße in Richtung Jaderberg. An einer Haltebucht beabsichtigte sie mit ihrem Pkw zu wenden, übersah hierbei aber einen entgegenkommenden 44-jährigen Führer eines Porsche aus Stadland, der in Richtung Jade fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, so dass diese nicht mehr fahrbereit waren. Glücklicherweise wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 12.000 EUR.

