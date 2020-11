Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 08.11.2020 Nachtragsmeldung

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, 08.11.2020, ereignete sich gegen 05:35 Uhr, auf der Autobahn 1 kurz vor dem Autobahndreieck Stuhr in Fahrrichtung Osnabrück, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der Unfallort befindet sich in der Gemeinde Stuhr, Landkreis Diepholz.

Ein 18 Jahre alter Pkw Fahrer aus dem Landkreis Emsland befuhr die A 1 in Richtung Osnabrück von Bremen aus kommend. Kurz vor dem Erreichen des Autobahndreiecks Stuhr geriet der Fahrer nach seinen Angaben auf Grund von Sekundenschlaf mit seinem Fahrzeug nach links in die Mittelschutzplanke und schleuderte weiter über die gesamte Fahrbahn. Dabei flogen diverse Trümmerteile, u.a. auch ein kompletter Reifen, auf die Fahrbahn. Ein nachfolgender Kleintransporter aus Schleswig (Fahrer m/39) konnte diesem Reifen nicht mehr ausweichen und beschädigte sein Fahrzeug. Beide Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sich abgeschleppt werden mussten.

Im Fahrzeug aus dem Emsland, einem Audi A 3, wurde die 18 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt und zur Behandlung in eine Krankenhaus gebracht. Gegen den 18 Jahre alten Pkw-Fahrer aus dem Emsland wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung sowie Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde auf die Beschlagnahme der Fahrerlaubnis vor Ort verzichtet.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen sowie an der Schutzplanke wird auf ca. 9.000,- Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurden zeitweilig zwei Fahrsteifen durch die Polizei gesperrt. Es kam aber nicht zu nennenswerten Behinderungen des Verkehrs.

Rückfragen bitte an:

PK BAB Ahlhorn



Tel.: 04435-9316115

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell