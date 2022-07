Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- 2-Jährigen angefahren und zurückgelassen

Hattingen (ots)

Am Donnerstag wurde, gegen 19:00 Uhr, ein 2-jähriger Junge auf der August-Bebel-Straße angefahren, der Fahrer fuhr weiter, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Der 83-jährige Hattinger fuhr mit seinem Mercedes auf der August-Bebel-Straße Richtung Welper. Auf Höhe der Hausnummer 8 stieß er mit dem Jungen zusammen, der unvermittelt von rechts auf die Fahrbahn lief. Der Junge stürzte, der Hattinger fuhr jedoch weiter, ohne sich um das Kind zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete das Unfallgeschehen. Andere Verkehrsteilnehmer machten den Fahrer auf den Unfall aufmerksam, dieser ignorierte jedoch die Hinweise und fuhr weiter. Der 2-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An der Wohnanschrift konnte die Polizei den 83-jährigen antreffen. Der Senior war sich keiner Schuld bewusst. Sein Führerschein wurde sichergestellt, das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

