POL-HI: Verkehrsunfall aufgrund tiefstehender Sonne

Hildesheim (ots)

Nettlingen (web) - Am heutigen Vormittag, gegen 08:10 Uhr, kam es auf der Dingelber Straße in Nettlingen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 37jährige Frau aus der Gemeinde Söhlde die Dingelber Straße aus Rtg. Dingelbe kommend in Rtg. B 444. Aufgrund plötzlicher, direkter Sonneneinstrahlung von vorne übersah die Fahrerin eines PKW Seat IBIZA den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten PKW Ford Fiesta eines Anwohners. Auf diesen fuhr sie ungebremst auf. Der geparkte Pkw wurde daraufhin ca. 16 Meter nach vorne geschoben. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Aus dem PKW der Unfallverursacherin liefen Betriebsstoffe aus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Unfallverursacherin wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie konnte nach Begutachtung durch den Rettungsdienst jedoch an der Unfallstelle verbleiben. Neben einer Streife der Bad Salzdetfurther Polizei und einem Rettungswagen, waren auch die ehrenamtlichen Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Nettlingen vor Ort.

