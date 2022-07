POL-EN: Gevelsberg- Kradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Ennepetal (ots) - In der Nacht zu Dienstag schnitten unbekannte die Lkw Plane eines an der Loher Straße geparkten Lkw auf. Die Täter gelangten so an die Ladefläche und entwendeten eine Kabeltrommel und einen Rollwagen aus Metall. An der Plane entstand ein erheblicher Sachschaden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle ...

