POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN-Winden: Steinewerfer

Am Sonntag meldeten Verkehrsteilnehmer gegen 06:40 Uhr "Steinewerfer" von einer Brücke auf die B 294. Eine Polizeibeamtin, die auf ihrem Nachhauseweg vom Nachtdienst war, stellte unabhängig von dieser Meldung zwei Personen auf einer Brücke fest. Während sie durchfuhr, fiel etwas neben ihr auf die Fahrbahn. Aus diesem Grunde drehte sie an geeigneter Stelle und stellte die beiden Jugendlichen, die zwischenzeitlich zu Fuß fliehen wollten, bis zum Eintreffen ihrer Kollegen. Ob und was die beiden von der Brücke herunterwarfen, ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Aufgrund von Hinweisen auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung konnte die Polizei bei einem der beiden eine Kleinstmenge Marihuana feststellen. Was die beiden zu dieser Zeit auf der Bahnbrücke zu suchen hatten und ob sie tatsächlich etwas von der Brücke auf den durchfahrenden Verkehr heruntergeworfen hatten, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Hierzu bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise, welche Klärung bringen könnten. Ort des Geschehens war die Bahnbrücke über die B 294 bei der neuen Umfahrung Niederwinden. Telefon: 07681/4074-0.

