POL-FR: Stühlingen: Einbruch in Bäckerei eines Einkaufsmarktes

In der Nacht zum Samstag, 28.05.2022, kurz vor 02.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Bäckerei eines Einkaufsmarktes in Stühlingen. Mit einem Stein war eine Glastür eingeworfen worden. Nach der Auslösung des Alarms umstellten starke Kräfte der Landespolizei sowie Bundespolizei und auch Polizeikräfte aus der benachbarten Schweiz den Markt. Im Objekt konnten keine Personen angetroffen werden. Auch sonst gab es im Markt keine Auffälligkeiten.

