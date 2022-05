Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Auto kommt von Straße ab - mutmaßlicher Fahrer flüchtet - drei verletzte Insassen bleiben zurück

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 29.05.2022, gegen 01:00 Uhr, ist ein Auto auf der K 6582 zwischen Altenburg und Jestetten von der Straße abgekommen. Der Pkw kollidierte nach der Rheinbrücke Rheinau mit der Böschung und einer Leitplanke. Der Pkw blieb schwer beschädigt liegen. Der mutmaßliche Fahrer, ein 24 Jahre alter Tatverdächtiger, flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Zurück blieben seine drei alkoholisierten Mitfahrer im Alter zwischen 19 und 27 Jahren. Die Drei waren verletzt und wurden vom verständigen Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Auch der Fahrer dürfte das Unfallgeschehen nicht unbeschadet überstanden haben. Trotz einer großangelegten Suchaktion mit Feuerwehr, Suchhunden und einem Hubschrauber blieb der Fahrer in der Nacht verschwunden. Das Auto wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

