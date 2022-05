Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dachsberg: Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 28.05.2022, gegen 12:30 Uhr, ist auf der K 6590 bei Dachsberg-Wilfingen ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Der 41-jährige war in einer langgezogenen Kurve nach rechts gekommen und hatte die dortige Leitplanke gestreift. Er stürzte dann und zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus ambulant versorgt wurden. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbar und musste abgeschleppt werden.

