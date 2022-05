Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Motorradfahrerin kommt an Unebenheit zu Fall - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 28.05.2022, ist eine Motorradfahrerin auf der L 152 bei Rickenbach-Willaringen an einer Unebenheit zu Fall gekommen. Die 35-jährige war gegen 19:30 Uhr über einen durch ein Schild angekündigten Absatz in der Teerdecke gefahren und gestürzt. Sie erlitt leichte Verletzungen und kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde nur geringfügig beschädigt.

