Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: BMW in Sankt Aldegund entwendet

St. Aldegund (ots)

Am Sportplatz in Sankt Aldegund wurde in der Nacht von Freitag, 22.04.22 auf Samstag, 23.04.22 ein silberfarbener PKW der Marke BMW entwendet. Die Polizei in Zell bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl machen können, sich mit der Polizei in Zell in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell