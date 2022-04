Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Fahrradfahrer leicht verletzt

Biberach (ots)

Am Mittwoch fuhr eine Skoda-Fahrerin auf der Hauptstraße in Richtung Steinach. Gegen 16:50 Uhr setzte die 53-Jährige den rechten Blinker auf Höhe eines Einkaufsmarktes und verlangsamte ihre Geschwindigkeit. Als sie bemerkte, dass dies offenbar nicht die richtige Einmündung war, beschleunigte sie plötzlich ihren Wagen ohne auf einen bereits im Überholvorgang befindlichen Fahrradfahrer zu achten. Der Zweiradlenker konnte nicht mehr rechtzeitig einscheren und prallte gegen eine Verkehrsinsel. Durch den Sturz zog sich der Mann glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden am Fahrrad sowie der beschädigte Radhelm werden auf etwa 2.000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell