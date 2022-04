Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach - Tödlicher Motorradunfall

Seelbach (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B 415 erlag ein 21-jähriger Motorradfahrer noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Gegen 15:10 Uhr war der Fahrer der Suzuki von Lahr kommend in Richtung Biberach unterwegs, als er aus noch nicht geklärten Umständen alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abgekommen sein soll. Trotz Erster Hilfe durch Unfallzeugen und dem Einsatz des Rettungsdienstes, verstarb der 21-Jährige in Folge seiner Verletzungen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der Unfallermittlungen durch Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg. Zur Unfallaufnahme ist die Bundesstraße derzeit weiterhin zwischen Abzweig Seelbach (Einmündung Hochgerichtstraße) und Prinzbach voll gesperrt. Eine Umfahrung der Unfallstelle für den Pkw-Verkehr ist über den Bereich "Alte Landstraße" möglich. Der Schwerverkehr sollte das Gebiet weiträumig umfahren.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell