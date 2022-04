Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Eine Straftat kommt selten allein

Offenburg (ots)

Mit mehreren Strafanzeigen muss nun ein 25-Jähriger nach dem gestrigen Tag rechnen.

Zunächst meldete ein aufmerksamer Bürger gegen 16:30 Uhr einen vermeintlichen Einbrecher in der Lise-Meitner-Straße, der in einen Wohnwagen einbrechen würde und anschließend mit einem Fahrrad geflüchtet sei. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung, konnte ein amtsbekannter Tatverdächtiger an seiner Wohnadresse angetroffen werden. In dessen Rucksack konnte entsprechendes Diebesgut im Wert von circa 50 Euro festgestellt werden. Die aufgenommene Strafanzeige konnte ihn wohl nicht davon abbringen, gegen 18:30 Uhr wiederholt in den gleichen Wohnwagen einzubrechen und erneut Gegenstände zu entwenden. Dieses Mal konnte der Tatverdächtige noch im Inneren des Wohnwagens festgestellt werden.

Gegen 22.05 Uhr erhielten die Beamten einen Anruf, in dem ein 62-jähriger Mann angab, von einem jungen Mann körperlich angegangen worden zu sein. Dieser habe ihn aufgrund der Nachfrage über eines vom Tatverdächtigen mitgeführten Fahrrades an einem Hotel in der Maria-und-Georg-Dietrich-Straße leicht verletzt und sei anschließend in Richtung Okenstraße geflüchtet. Durch die Täterbeschreibung des Geschädigten konnte auch dieser Sachverhalt in Zusammenhang mit dem amtsbekannten Tatverdächtigen gebracht werden. Dieser konnte gegen 22:40 Uhr wieder einmal beim Einbruch im gleichen Wohnwagen in der Lise-Meitner-Straße mit dem vermutlich gestohlenen Fahrrad festgestellt werden und wurde durch die Beamten des Polizeireviers Offenburg in den polizeilichen Notarrest gebracht. Der entstandene Sachschaden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

