POL-OG: Muggensturm - Kollision mit Tretroller

Gaggenau, Bischweier (ots) - Am Mittwochfrüh gegen 3:40 Uhr kam es nach einem ausgelösten Alarm in einem Lebensmittelmarkt in der Straße "Zum Markt" zu einem Polizeieinsatz. An einem Fenster an der Gebäudeseite konnten erhebliche Hebelspuren festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen gelang es der unbekannten Täterschaft nicht, in das Gebäude einzudringen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. ...

