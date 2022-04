Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, BAB 5 - Verkehrsunfall durch lose Teile

Achern (ots)

Ein herumliegender Gegenstand war wohl die Ursache für einen Verkehrsunfall in den frühen Morgenstunden am heutigen Mittwoch. Gegen 2 Uhr habe eine 55-jährige BMW-Fahrerin auf der BAB5 zwischen den Anschlussstellen Achern und Appenweier in südlicher Fahrtrichtung einen losen Gegenstand auf dem linken Fahrbahnstreifen überfahren. Hierbei geriet sie offenbar mit ihrem BMW ins Schleudern und sei anschließend auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand an Auto und der Leitplanke einen Sachschaden von schätzungsweise rund 35.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen an den Haken genommen werden.

