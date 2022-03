Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Hakenkreuze und Hitlerkarikatur am Bahnhof Bützow

Bützow (ots)

Mehrere Hakenkreuze und eine Hitlerkarikatur in der Größe von ca. einem Quadratmeter wurden durch unbekannte (n) Täter am Bahnhof Bützow, Bahnsteig 3, auf den Boden gemalt. Eine eingesetzte Streife der Bundespolizeiinspektion Rostock stellte vor Ort fest, dass die Hakenkreuze sowie die Karikatur mittels weißer Kreide angebracht wurden. Nachdem diese digital als Beweismittel gesichert wurden, erfolgte im Anschluss die unverzügliche Entfernung der Schmierereien. Die Mitteilung über das Vorhandensein dieser Schmierereien erhielt die Bundespolizei am 30.03.2022 gegen 01:00 Uhr. Durch die Bundespolizisten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Im Zusammenhang mit der Tat bittet die Bundespolizei nunmehr um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat am Abend des 29.März 2022 am Bahnhof Bützow verdächtige Personen gesehen oder kann sonstige sachdienliche Angaben zu dem genannten Sachverhalt machen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell