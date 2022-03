Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Vermutlich versuchter Einbruch in DB Store

Rostock (ots)

In der Nacht zum 29.03.2022 versuchten vermutlich zwei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren gewaltsam in den DB Store am Haltepunkt Lütten Klein einzudringen. Hierzu warfen sie einen großen Stein gegen die Eingangstür, der das Glas aber nur zum Splittern brachte. Beobachtet wurden sie hierbei von einem Busfahrer der Rostocker Straßenbahn AG. Dieser informierte die Bundespolizeiinspektion Rostock darüber, dass zwei dunkel gekleidete Personen eine Scheibe des DB Stores eingeworfen und sich danach in unbekannte Richtung entfernt haben. Mit Sonder- und Wegerechten fuhren die Beamten der Bundespolizei zum Ereignisort, wo sie vor Ort die Kinder feststellten. Pech für die beiden Kinder war, dass im DB Store eine Videoaufzeichnungsanlage installiert ist, auf der man erkennen konnte, dass die Scheibe offensichtlich durch die Kinder eingeschlagen wurde. Die Videoaufzeichnung wurde als Beweismittel sichergestellt. Ob die beiden Kinder tatsächlich in den Store einbrechen oder nur Schaden anrichten wollten, bleibt zu ermitteln. Der eingetretene Schaden lässt sich zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht beziffern. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass beide Jungs als vermisst zur Fahndung ausgeschrieben waren. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Kinder ihren Betreuern in der Kinder- und Jugendnoteinrichtung übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell