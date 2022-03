Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Mehrere Reisegepäckdiebstähle am Wochenende

Rostock (ots)

Den Verlust ihres Rucksackes bemerkte eine 50-jährige Frau kurz nach dem Verlassen des Bahnhofs Schwaan im RE 4309 am Samstag, den 19.03.2022, auf der Fahrt von Hamburg nach Rostock. Sie befand sich mit ihren beiden Kleinkindern im Zug und war einen Augenblick abgelenkt, als sie nach dem Betriebshalt in Schwaan plötzlich den Diebstahl des Rucksackes feststellte. Kurz vor der Einfahrt des Zuges in den Bahnhof Schwaan befand sich der Rucksack noch auf seinem Platz. Gegenüber den am Bahnhof Rostock eingesetzten Bundespolizisten gab die Frau an, dass sich in dem Rucksack persönliche Gegenstände, wie eine Geldbörse, 200,- Euro Bargeld, ein Führerschein, ein Personalausweis, eine Bankkarte der Hamburger Sparkasse, eine Krankenkassenkarte der Techniker Krankenkasse, zwei Ladekabel für i-Phone, eine Brille und eine Fahrkarte der DB AG befanden.

Zu einem weiteren Gepäckdiebstahl kam es ebenfalls am Samstag, den 19.03.2022 im ICE 1578 auf der Fahrt von Karlsruhe nach Stralsund im Wagen 22. Dort wurde einer 20-jährigen Frau ihre neben ihr liegende Laptoptasche samt Inhalt entwendet, als diese schlief. In der Tasche befanden sich ein Tablet Marke Microsoft Surface Pro 6 mit Tastatur, Kopfhörern, Ladekabel, ein Surface Pen sowie ein Notizbuch In diesem Zusammenhang macht die Bundespolizei nochmals darauf aufmerksam, das Gepäck niemals unbeaufsichtigt zu lassen, Rucksäcke sowie Taschen eng am Körper zu tragen und gegen Diebstahl geschlossen zu halten. Und bewahren Sie ihre Kreditkarte/ec Karte und den dazugehörigen PIN niemals zusammen im Gepäck oder in der Geldbörse auf.

