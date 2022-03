Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots)

Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei rückten am Donnerstag zu einem Wohnhausbrand in die Albertstraße aus. Kurz nach 13:30 Uhr ging der Notruf über das Feuer ein. In einer Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses brannte es. Die Wohnungsinhaberin wurde durch Nachbarn in Sicherheit gebracht und vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Vermutlich hat sich durch Unachtsamkeit eine Zeitung an einem Teelicht entzündet und hat sich dann unkontrolliert ausgebreitet. Derzeit ist die Wohnung nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe beläuft sich im oberen fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an. |elz

