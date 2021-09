Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Radfahrer flüchtet von Unfallstelle - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Montag (27. September 2021) ist ein Radfahrer geflüchtet, nachdem er ein Auto an der Schwertstraße im Vorbeifahren beschädigt hatte. Gegen 11:30 Uhr befand sich der 46-jährige Mazda-Fahrer in seiner Grundstückseinfahrt. Als er auf die Schwertstraße einbiegen wollte, fuhr ein Radfahrer auf dem Gehweg an ihm vorbei und touchierte mit der Pedale sein Auto. Der Mann hielt an, wollte seine Personalien allerdings nicht nennen, woraufhin der 46-Jährige die Polizei informierte. Plötzlich flüchtete der Radfahrer in Richtung Philadelphiastraße.

Er ist circa 1,80 Meter groß, hat eine hagere Statur, dunkelblonde Haare zum Pferdeschwanz gebunden und eine Tätowierung am rechten Handrücken. Er trug eine cremefarbene Jacke und war mit einem silberfarbenen Damenrad unterwegs.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (402)

