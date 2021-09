Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: Unfallflucht nach Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Sonntag (26. September 2021) kam es Im Witschen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Gegen 04:30 Uhr fuhr ein weißer Opel Corsa über die Straße im Witschen in Fahrtrichtung Schöneburger Straße. In Höhe der Hafelsstraße kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Mast mit einem Verkehrszeichen. Dabei wurde die linke Seite des PKW und der Mast beschädigt. Weiterhin wurden ein Leitpfosten, eine Hecke und ein Zaun beschädigt. Die Fahrzeuginsassen entfernten sich bislang unerkannt von der Unfallstelle. Der PKW wurde sichergestellt.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass zuvor in der Nacht auf dem Lutherplatz eingebrochen und unter anderem die Fahrzeugschlüssel entwendet wurden. Anschließend entfernte man sich mit dem vor dem Haus geparkten Opel Corsa. Laut einem Zeugen soll es sich bei den Fahrzeuginsassen um 2 Personen, vermutlich Männer, gehandelt haben.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.(400)

