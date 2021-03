Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Neues "Polizei-Stadtbüro" im Rathaus der Stadt Wildeshausen +++ Polizeioberkommissar Matthias Grafe wird Kontaktbereichsbeamter

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Ab April 2021, öffnet das neue "Polizei-Stadtbüro" im Rathaus der Stadt Wildeshausen seine Türen für die Bürger*innen. In diesem Zuge wird Polizeioberkommissar Matthias Grafe neuer Kontaktbereichsbeamter des Polizeikommissariates Wildeshausen und steht als Ansprechpartner für alle polizeilichen Themen für jedermann zur Verfügung.

Ziel ist es, den Bürger*innen weiterhin eine polizeiliche Anlaufstelle in der Stadtmitte anzubieten, wenn das Polizeikommissariat im zweiten Quartal 2021 von der Herrlichkeit in das an der Stadtgrenze befindliche neue Dienstgebäude in der Daimlerstraße im Gewerbegebiet umgezogen ist.

"Wir möchten für die Bürger*innen in Wildeshausen auch weiterhin im Herzen der Stadt ansprechbar sein und freuen uns, die Räumlichkeiten im Rathaus nutzen zu können. Für diese Möglichkeit und die sehr gute Zusammenarbeit danke ich der Stadt Wildeshausen ganz besonders" sagt Gerke Stüven, Leiterin des Polizeikommissariates Wildeshausen.

"Ich denke es ist von großer Bedeutung, dass die Präsenz der Polizei in der Innenstadt erhalten bleibt. Daher freue mich sehr über die Einrichtung des Büros im Stadthaus und auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit der Polizei.", so Bürgermeister Jens Kuraschinski.

Matthias Grafe ist 54 Jahre alt und lebt mit seiner Frau in Bakum im Landkreis Vechta. Jedoch sind ihm die Stadt Wildeshausen und der Landkreis Oldenburg alles andere als unbekannt. Bevor er die letzten 12 Jahre seinen Dienst auf der Polizeistation Großenkneten/Ahlhorn versehen hat, war er nämlich ganze 20 Jahre im Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariates Wildeshausen tätig.

"Ich freue mich, meinen Dienst wieder in Wildeshausen versehen zu können. Wenn ich nicht gerade auf meinen täglichen Streifengängen bin, steht meine Tür immer offen. Kommen Sie gerne auf ein Gespräch vorbei oder sprechen Sie mich einfach an", sagt Matthias Grafe.

Im Stadtgebiet wird Matthias Grafe zukünftig auf dem Wochenmarkt, an Schulen und Kindergärten und bei anderen Veranstaltungen präsent und vor allem für Jung und Alt ansprechbar sein. In persönlichen Gesprächen nimmt er sich Zeit für Ihre Anliegen, berät Sie in verschiedenen Themen oder stellt Kontakt zu anderen fachkundigen Polizeibeamt*innen her. Sollten Sie Opfer einer Straftat geworden sein, können Sie im Polizei-Stadtbüro auch eine Anzeige erstatten.

Im Polizei-Stadtbüro ist er grundsätzlich zu den Öffnungszeiten des Rathauses anzutreffen: Montag bis Mittwoch: 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr Donnerstag: 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr Freitag: 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr

(Foto von links nach rechts: Jörn Stilke, Leiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, Gerke Stüven, Leiterin des Polizeikommissariates Wildeshausen, Matthias Grafe, Kontaktbereichsbeamter, Jens Kuraschinski, Bürgermeister der Stadt Wildeshausen)

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell