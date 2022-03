Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Display im Reisezugwagen beschädigt

Wismar (ots)

Offenbar sinnlose Zerstörungswut packte einen 41-jährigen Deutschen auf der Bahnfahrt mit der ODEG im Regionalexpress 63979 auf der Fahrt von Wittenberge nach Wismar, als dieser mittels einfacher körperlicher Gewalt das Wegstreckenanzeigedisplay beschädigte. Über die Beschädigung wurde die Bundespolizeiinspektion Rostock, informiert.

Durch die Zeugin, eine Polizeibeamtin, die sich nicht im Dienst befand, konnte der eingesetzten Streife des Bundespolizeireviers Wismar der Beschuldigte am Bahnhof in Wismar übergeben werden. Bei der Schadensaufnahme im Zug wurde das Display der Anzeigetafel vollständig zersplittert vorgefunden, Über seine Rechte im Strafverfahren belehrt, gab der 41-Jährige an, auf das Display mittels körperlicher Gewalt eingeschlagen zu haben, aufgrund zu langer Wartezeit.

Nunmehr wird gegen den Mann wegen Sachbeschädigung ermittelt.

