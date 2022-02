Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommisssariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs: Am Mittwoch, den 23. Februar 2022, zwischen 07.00 Uhr und 08.00 Uhr befand sich eine Autofahrerin mit ihrem Pkw auf der B 241 auf der Fahrt zwischen Goslar und Clausthal-Zellerfeld. Hier versuchte etwa im Bereich der sogenannten "Kellerhalsteich- Kurve" ein weiterer Pkw sie zu überholen. Dieser musste aufgrund Gegenverkehrs seinen Überholvorgang abbrechen und steuerte sein Fahrzeug nach rechts. Dabei drängte er die auf gleicher Höhe fahrende Autofahrerin von der Fahrbahn ab. Diese konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Notbremsung verhindern. Bei dem Drängler soll es sich um einen Pkw aus dem Zulassungsbereich Kiel handeln. Zeugen, die weitere Hinweise zum Vorfall und dem Fahrer geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus:

Bislang unbekannte Täter haben versucht in der Zeit von Freitag, den 18.02.2022, 00.00 Uhr bis zur Feststellung am Mittwoch, den 23.02.2022, 16. 30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Bettingerode, Weißbergstraße, einzubrechen. Festgestellt wurde dies anhand von Spuren eines unbekannten Hebelwerkzeuges an der Nebeneingangstür des Wohngebäudes. Jedoch gelangten die Täter nicht ins Haus.

"Falsche Polizeibeamte" haben angerufen: Am Donnerstag, den 24.02.2022, kam es in den Vormittagsstunden in Bad Harzburg zu mehreren Anrufen von Trickbetrügern. Die angerufenen Bürger meldeten sich daraufhin bei der Polizei um zu berichten, dass sich bei ihnen eine männliche Person am Telefon gemeldete habe, die vorgegeben habe von der Kriminalpolizei zu sein. Es blieb bislang jedoch beim jeweiligen Versuch eines Trickbetruges.

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person bei Vienenburg: Am Donnerstag, den 24.02.2002, gegen 20.40 Uhr, befuhr ein 56jähriger Fahrer eines Renault Clio die Bundesstraße 241 von Goslar in Richtung Vienenburg. Auf halber Strecke kam er aufgrund eines Fahrfehlers mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Anschließend schleuderte der Wagen weiter auf die Gegenfahrbahn, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine Höhe von ca. 3550,- Euro.

