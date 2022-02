Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 24.02.22

Goslar (ots)

Einschreitende Beamte beleidigt

Am 23.02.22, beleidigte ein 18jähriger Mann aus Seesen mehrfach während der Einsatzdauer von 14.40 Uhr bis 17.00 Uhr die eingesetzten Beamten in der Asklepiosklinik Seesen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht - Schaden 2000,- Euro

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 23.02.22, in der Zeit von 08.05 h bis 13.30 h, den auf einem Parkplatz der Bornhäuser Straße in Seesen ordnungsgemäß abgestellten Pkw BMW/Farbe schwarz eines 54jährigen Mannes aus Seesen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Ort. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise an das PK Seesen (Tel.: 9440).

Warenbetrug - Schaden 145,- Euro

Eine 17jährige Frau aus Kirchberg erwarb bereits am 23.01.22 im Internet eine Jacke im Wert von 145,- Euro. Obwohl sie den geforderten Betrag überwies, wurde die Jacke bis zum heutigen Tage nicht ausgeliefert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Wildunfall - Schaden 2000,- Euro

Ein 57jähriger Mann aus Risum-Lindholm befuhr mit seinem Pkw BMW am 23.02.22, gegen 19.15 Uhr die B 82 aus Richtung Goslar kommend in Richtung Rhüden. In Höhe der Abfahrt Seesen querte ein Reh die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Das Reh verendete noch am Unfallort. Am Pkw entstand Sachschaden.

Wildunfall - Schaden 1500,- Euro

Eine 50jährige Frau aus Bornhausen befuhr am23.02.22, gegen 19.20 Uhr, mit ihrem Pkw die B243 aus Richtung Seesen kommend in Richtung Bornhausen. In Höhe der Unfallstelle querte ein Reh die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Das Tier verendete noch am Unfallort. Am Pkw entstand Sachschaden.

i.A.

Knackstedt, POK

