Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar vom 24.02.2022

Goslar (ots)

Ladendiebstahl

Am 23.02.2022 kam es zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr zu Ladendiebstählen bei Geschäften in der Carl-Zeiss-Straße. Eine 32-jährige Frau und ein 43-jähriger Mann aus Goslar wurden von Ladendetektiven dabei beobachtet, wie sie diverse Bekleidungsgegenstände aus zwei Geschäften stehlen wollten. Die Bekleidungsgegenstände im Wert von ca. 220 Euro wurden teilweise direkt von den Tätern angezogen und teilweise in mitgeführten Taschen versteckt.

