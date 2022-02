Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Festnahme während der Tatausführung - Metalldiebstahl in der Ortslage Vienenburg:

Am Dienstag, den 22. Februar, wurde die Polizei gegen 16.30 Uhr, durch einen Zeugen informiert, dass sich fremde Personen auf dem Betriebsgelände des Kieswerkes an der B 241 bei Vienenburg aufhalten würden. Da es in der Vergangenheit schon mehrmals zu Diebstählen an dieser Örtlichkeit gekommen ist, wurden sofortige Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeibeamten einen Mercedes Transporter mit zwei Insassen an, die gerade vom Betriebsgelände wegfahren wollten. Bei den Personen handelte sich um einen 26jährigen Mann und eine 23jährige Frau aus Salzgitter. Bei der weiteren Überprüfung des Fahrzeuges konnte Diebesgut festgestellt und sichergestellt werden. In Zusammenarbeit mit einem Firmenverantwortlichen konnten diese Gegenstände zweifelsfrei zugeordnet werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell