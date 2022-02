Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz in Clausthal-Zellerfeld vom 23.02.2022

Cl.-Zellerfeld

Am 22.02.2022, gegen 18:50 Uhr, wurde auf der Adolph-Roemer-Str., Höhe Hausnummer 23, eine 51jährige männliche Person von zwei männlichen Heranwachsenden (19-21 Jahre alt, sehr schlank) zusammengeschlagen. Das Opfer erlitt durch Schläge gegen den Kopf mehrere Platzwunden und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Täter flüchteten anschließend. Zeugen werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Cl.-Zellerfeld

Am 22.02.2022, 19:00 Uhr, bis 23.02.2022, 05:30 Uhr, wurden durch unbekannte Täter diverse Sachbeschädigungen auf der Adolph-Roemer-Str. begangen. U.a. wurde die Verglasung der Außenterrasse der Bäckerei Moock, ein Blumenkübel vor der Rats-Apotheke sowie ein an einer Hausfassade angebrachte Praxisschild einer Zahnarztpraxis zerstört. Auch hier werden etwaige Zeugen gebeten, sich zu melden.

