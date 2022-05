Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Fußgänger auf Parkplatz angefahren - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 27.05.2022, gegen 13:00 Uhr, ist ein Fußgänger auf einem Parkplatz im Laufenpark in Laufenburg von einem Pkw angefahren worden. Der 47-jährige musste in Krankenhaus, dürfte sich aber nur leicht verletzt haben. Ein 65 Jahre alter Autofahrer hatte beim zweiten Anlassen des Motors den hinter seinem Pkw befindlichen Fußgänger erfasst. Ersthelfer und der Rettungsdienst kümmerten sich um den Verletzten. Am Auto wurde ein Sachschaden von rund 500 Euro verursacht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell