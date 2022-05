Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall am Bahnhof - Motorroller nicht versichert, Fahrer ohne Führerschein

Freiburg (ots)

Am Freitag, 27.05.2022, hat ein Verkehrsunfall am Bahnhof in Jestetten mindestens zwei Verletzte gefordert. Gegen 13:00 Uhr war ein 18-jähriger mit einem kleinen Motorroller und einem Sozius darauf auf das Bahnhofsgelände gefahren, um den Roller bei den Fahrrädern abzustellen. Dabei verlor er die Kontrolle und stieß mit einem wartenden 41 Jahre alten Fahrgast zusammen. Dieser verlor kurzzeitig das Bewusstsein und wurde umgehend in eine Schweizer Klinik gebracht. Der Motorrollerfahrer verletzte sich ebenfalls und kam in ein Krankenhaus. Auch der mitfahrende Sozius dürfte sich zumindest leicht verletzt haben, hatte sich aber bis zum Eintreffen der Rettungskräfte entfernt. Beide Personen auf dem Roller hatten keinen Sturzhelm auf. Der Roller war nicht versichert, der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Der Roller wurde sichergestellt.

