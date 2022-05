Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen/Köndringen: Alkoholisiert und ohne Führerschein verunfallt

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 29.05.2022, gegen 09.10 Uhr verlor ein 20-jähriger Fahrzeugführer auf der K 5136 zwischen Mundingen und Landeck die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Anschließend entfernte er sich unerlaubt und unverletzt zu Fuß von der Unfallstelle. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Suchmaßnahme konnte er im näheren Bereich angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,4 Promille.

Nach derzeitigen Erkenntnissen besitzt der Fahrer keinen Führerschein. Weiterhin ist fraglich, ob er berechtigt mit dem Fahrzeug unterwegs war oder ob er den Schlüssel ohne Wissen des Eigentümers an sich genommen hat, um dann eine Spritztour zu unternehmen. Eine Auswertung technischer Aufzeichnungen ergab, dass mit dem Fahrzeug kurz vor dem Unfallzeitpunkt Spitzengeschwindigkeiten von rund 200 km/h gefahren wurden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Weitere Ermittlungen dauern an.

