Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Fahrradstreife wird fündig

Freiburg (ots)

Breisach - Eine Fahrradstreife des Polizeireviers Breisach beobachtete am Sonntag 29.05.2022 gegen 14:20 Uhr in der Halbmondstraße einen jungen Mann welcher einen Joint rauchte. Beim Erkennen der Polizeibeamten ließ er diesen zu Boden fallen. Der 37-Jährige wird nun wegen Verstoßes gegen das BtM-Gesetz zur Anzeige gebracht. Etwa eine Stunde später stellte dieselbe Fahrradstreife am Neutorplatz einen Fahrradfahrer fest, welcher während der Fahrt aus einer Bierdose trank. Die genauere Überprüfung des Mannes brachte eine Alkoholisierung von über zwei Promille ans Tageslicht. Es wird nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr vorgelegt. Der Transport zur Durchführung der erforderlichen Blutentnahme wurde übrigens von einer motorisierten Streife mittels Streifenwagen übernommen.

