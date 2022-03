Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Täter gehen Fahrzeuge an- Verschiedene Gegenstände entwendet

Hiddenhausen (ots)

(sls) Bislang unbekannte Täter öffneten drei Fahrzeuge im Bereich Eilshausen und entwendeten diverse Gegenstände und Papiere aus dem Inneren. In der Zeit von Mittwochabend (23.3.) gegen etwa 21.00 Uhr bis zum frühen Donnerstagmorgen öffneten die Täter am Sandbrink einen silbernen VW Golf. Dieser stand verschlossen am Fahrbahnrand. Aus dem Golf entwendeten sie einen grünen Sportrucksack mit Bekleidung und eine braune Aktentasche. Aus einem roten Renault Clio entwendeten die Täter etwas Bargeld, eine weiße Sonnenbrille sowie zwei Paletten mit Getränke-Dosen vom Beifahrersitz. Der Clio stand unter einem Carport am Bermbecker Weg. Einen Fahrzeugschein nahmen die Täter aus einem grauen Opel Astra an der Brandhorststraße mit. Das Fahrzeug hatte der Inhaber unter seinem Carport am Wohnhaus abgestellt. Alle drei verschlossenen Fahrzeuge wurden auf bislang unbekannte Weise geöffnet und durch die Unbekannten durchsucht. Der entwendete Fahrzeugschein wurde am frühen Donnerstagmorgen durch eine Zeugin im Bereich Kirchlengern aufgefunden und der Polizei übergeben. Hinweise zum weiteren Diebesgut gibt es bislang noch nicht. Die Kriminalpolizei hofft daher auf weitere Zeugen die Angaben zu den Diebstählen oder den Verbleib vom Diebesgut machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880 bei der Polizei in Herford.

