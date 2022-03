Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus- Täter kamen über Terrasse

Enger (ots)

(sls) Am Donnerstagmorgen (24.3.) wurden Polizeibeamte über einen Einbruch an der Jupiterstraße in Enger informiert. Nach bisherigen Ermittlungen drangen unbekannte Täter in das Wohnhaus ein und durchsuchten, in Abwesenheit der Bewohner, alle Räumlichkeiten. Die Täter hebelten dafür die Terrassentür im hinteren Bereich des Grundstückes auf und gelangten dadurch in das Haus. Hier wurden sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet und augenscheinlich nach Diebesgut gesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen die Täter verschiedenen Schmuck mit. Genaue Angaben zu den Schmuckstücken müssen noch ermittelt werden. Anschließend verließen die Täter das Haus wieder durch die Terrassentür in unbekannte Richtung. Am Mittwochmittag konnten noch keine Auffälligkeiten am Wohnhaus festgestellt werden, so dass davon auszugehen ist, dass die Täter in der Nacht zu Donnerstag den Einbruch durchgeführt haben. Die Kriminalpolizei hofft auf Hinweise von Zeugen, die weiteren Angaben zum Einbruch machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

