Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Grünschnitt und Weidebäume brannten- Brandstiftung nicht auszuschließen

Löhne (ots)

(sls) Am Mittwochabend (23.3.) wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand Auf dem Anbiete in Löhne informiert. Aufmerksame Zeugen beobachteten gegen 2130 Uhr von der Wulferndingsener Straße aus drei Feuer auf einem anliegenden Feld in Abständen von circa 2 Metern. Hierbei handelte es sich um gestutzte Weiden und auch Grünabfälle. Aufgrund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass diese angesteckt wurden. Die Brände konnten durch die Feuerwehr Löhne gelöscht werden. Der Brandschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Durch Zeugen wurde im Bereich der Brandstelle zur Tatzeit ein heller Bulli/Van mit drei Personen beobachtet, wie sich dieser vom Tatort entfernte. Die Polizei bittet diese Personen, oder weitere Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug oder den Insassen machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

