POL-HF: Überwachung des LKW-Verkehrs - Verkehrsdienst führt Kontrollen durch

Bünde (ots) - (jd) Eine 22-jährige Bünderin fuhr gestern (22.3.) mit ihrem Peugeot auf der Holser Straße in Fahrtrichtung Hansastraße. In gleicher Richtung fuhr ein 11-jähriger Bünder mit seinem Fahrrad auf dem rechten Fußgängerweg. Der Junge beabsichtigte, an einem Fußgängerüberweg die Straße zu queren. In dem Moment, in dem er die Holser Straße ...

mehr