Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - 11-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) Eine 22-jährige Bünderin fuhr gestern (22.3.) mit ihrem Peugeot auf der Holser Straße in Fahrtrichtung Hansastraße. In gleicher Richtung fuhr ein 11-jähriger Bünder mit seinem Fahrrad auf dem rechten Fußgängerweg. Der Junge beabsichtigte, an einem Fußgängerüberweg die Straße zu queren. In dem Moment, in dem er die Holser Straße überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto der Bünderin. Der Radfahrer fiel in Folge des Aufpralls auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort konnte er in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben werden. Der Sachschaden an Auto und Fahrrad liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell