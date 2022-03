Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Unbekannte spannen Folie an Kreuzung

Hiddenhausen (ots)

(jd) Im Rahmen einer Streifenfahrt stellte die Besetzung eines Streifenwagens am Samstag (19.3.), um 1.40 Uhr fest, dass Unbekannte eine Folie über die Schweichelner Straße gespannt haben. Kurz hinter der Einmündung Schweichelner Straße / Brückenstraße, und damit direkt vor der Zufahrt der Feuerwehr, war die Frischhaltefolie auf einer Höhe von etwa 140cm quer über die Fahrbahn gezogen. Der oder die Unbekannten spannten die Folie mehrfach über die Straße, sodass diese extrem stabil war und eine äußerst hohe Reißfestigkeit erhielt. Die Beamten leiteten umgehend eine Nahbereichsfahndung ein, welche jedoch negativ verlief. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Am Sonntag Morgen meldete sich ein 45-jähriger Hiddenhauser auf der Polizeiwache und gab an, dass an seiner Wohnanschrift im Ginsterweg gegen 1.15 Uhr an der Haustür geklingelt wurde. Als der Mann zur Haustür ging, bemerkte er, dass Unbekannte an einem Treppengeländer mehrfach Klarsichtfolie über die Treppe gespannt hatten. Ob und inwieweit diese beiden Fälle zusammenhängen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag, Personen an der Schweichelner Straße gesehen haben oder Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

