Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand eines Wohnhauses

Riol (ots)

Am Montag, 27.09.2021, um 18:15 Uhr, wurde der Brand einer Doppelhaushälfte in Riol, in der Burgstraße, gemeldet. Das Feuer, welches offensichtlich in der Küche entfachte, breitete sich bis zum Dachstuhl aus. Die 80 jährige Bewohnerin blieb unverletzt. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehren Riol, Fell und Schweich gelöscht werden. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf 50000 Euro geschätzt. Eine Gefahr für benachbarte Gebäude, insbesondere das angrenzende Haus, bestand nicht. Im Einsatz befanden sich - neben den o.g. Feuerwehren - ein RTW sowie die Polizeiinspektion Schweich.

