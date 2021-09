Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wohnungseinbruch in Anwesenheit der Bewohner in Baumholder

Baumholder (ots)

In den frühen Morgenstunden des 27.09.2021 verschaffte sich ein bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Kirchstraße von Baumholder. In Anwesenheit der Hausbewohner, hebelte der Täter eine "auf Kipp" stehende Balkontür auf und gelangte so ins Anwesen. Von diesen Geräuschen geweckt, stand die Hauseigentümerin auf und begab sich in den Hausflur. Dieses bemerkte der Täter und flüchtete unerkannt und ohne Beute durch die Hauseingangstür in unbekannte Richtung. Die Tat hat sich gegen ca. 04:00 Uhr morgens ereignet.

Die Polizeiinspektion Baumholder bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat.

Sachdienliche Hinweise können an die Polizei in Baumholder unter der Telefonnummer 06783/9910 gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell