Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw beschädigt

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, In der Trift, Samstag, 03.10.20, 20.00 Uhr

KALEFELD (schw) - Am Samstag, 03.10.20, 20.00 Uhr stellte eine 19-jährige Kalefelderin ihren Pkw gegen 20.00 Uhr in Kalefled, in der Straße In der Trift ordnungsgemäß geparkt ab. Zu dieser Zeit war der Pkw noch unbeschädigt. Als sie gegen 21.05 Uhr wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen auf der Motorhaube, im Bereich der Fahrertür und an der gesamten Beifahrerseite fest. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die in dem o.g. Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1500,- EUR

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell