POL-MI: Sturmtief Ylenia hält Einsatzkräfte auf Trapp

Das Sturmtief Ylenia hat den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr im ganzen Kreisgebiet wie berichtet eine ereignisreiche Nacht verschafft. Bis etwa 11.00 Uhr zählten die Leitstellenbeamten seit dem frühen Mittwochabend nahezu 80 witterungsbedingte Einsätze. Vielfach waren umgestürzte Bäume, herabfallende Äste oder umherfliegende Gegenstände Anlass der Kontaktaufnahmen. Mit langsam abschwächendem Wind nahm am Vormittag auch die Anzahl der Sturm-Anrufe bei der Polizei ab.

Den ersten Notruf verzeichneten die Beamten am Mittwoch gegen 18.20 Uhr wegen eines entwurzelten Baumes in der Straße "Zur Lüchte" in Veltheim. Hinzu kamen nach und nach bis etwa 1.40 Uhr weitere auf Fahrbahnen liegende Bäume auf der Vlothoer Straße in Vennebeck, dem Südhemmer Weg in Hille, der Weserstraße in Bad Oeynhausen, der Vlothoer Straße in Rehme sowie der Bremer Straße in Minden. Ein umgewehter Bauzaun auf der Dehmer Straße in Bad Oeynhausen komplettierte zunächst das Bild.

Ab 2.30 Uhr nahm die Dynamik der gemeldeten Fälle rapide zu. So meldete man der Polizei zunächst weitere umgestürzte Bäume aus Bad Oeynhausen, Hille, Minden und Porta Westfalica (Barkhausen, Hausberge, Nammen). Gegen 2.50 drohte ein Baum im Mindener Glacis auf ein Haus zu stürzen. Die Feuerwehr sperrte großräumig ab. Wenig später, ab 3.15 Uhr, steigerte sich die Frequentierung der Notrufe aus den genannten Städten abermals deutlich. So setzte man in der Folge die Beamten in geringen zeitlichen Abständen auch in Eisbergen, Preußisch Oldendorf, Petershagen und Hüllhorst sowie Rahden und Lübbecke über umgestürzte Bäume oder deren zu Boden gefallenes Astwerk in Kenntnis.

Im Detail ließ der Sturm außerdem in Holzhausen auf der B 482 wiederholt mehrere Baustellen-Baken auf die Fahrbahn stürzen. Im Hülsenbuschweg in Lübbecke stürzten Dachziegel auf einen geparkten Wagen. Gegen 6.30 Uhr machten sich in Minden (Marienstraße, Sandtrift) Trampoline selbstständig. Zeitgleich krachte in der Lavelsloher Straße in Petershagen ein Baum auf ein Auto. Zudem wurden in der Vlothoer Straße in Rehme insgesamt elf Fahrzeuge eines Autohandels durch einen entwurzelten Baum beschädigt. An der Sekundarschule in Rahden drohte der Sturm Teile des Turnhallendaches abheben zu lassen. Ein Baum auf der Bahntrasse von Bad Oeynhausen nach Hameln verhinderte die Fortführung des Bahnverkehrs an der Vlothoer Straße in Bad Oeynhausen. Auch legten Bäume den Bahnverkehr in Frille lahm, als diese umwehten und mit der dortigen Oberleitung kollidierten. Ferner löste sich an einem Windrad in der Petershäger Straße "Am Wassergraben" die Verkleidung, sodass man die Betreiberfirma informierte. In Hüllhorst-Tengern wehte der Wind mehrere große Kunststoffplatten von einem Gebäude, sodass diese gesichert werden mussten. Darüber hinaus stürzten in Nettelstedt Dachziegel eines leerstehenden Gebäudes auf die B 65.

