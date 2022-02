Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sturm verschafft Polizei hohes Einsatzaufkommen

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

In den Nacht- und Morgenstunden zu Donnerstag ist die Polizei zu über 60 wetterbedingten Einsätzen in das Kreisgebiet ausgerückt. Auch derzeit werden die Beamten noch zu entsprechenden Einsätzen gerufen.

Vielfach beschäftigten umgestürzte und auf der Fahrbahn liegende Äste oder Bäume die hiesigen Einsatzkräfte. Umherfliegende Gegenstände, wie Dachziegel oder Trampoline, verschafften zusätzlich Arbeit.

Wegen umgestürzter Bäume kommt es gegenwärtig noch immer zu Sperrungen von Straßen über das Wiehengebirge. So sind derzeit die Bergstraße zwischen Hüllhorst-Schnathorst und Nettelstedt sowie die Kahle-Wart-Straße als Verbindungsstrecke zwischen Oberbauerschaft und Obermehnen gesperrt. Dies gilt auch für den Borweg in Rehme, der für Kraftfahrzeuge nicht passierbar ist. Zeitweise musste auch für die Bergstraße in Preußisch Oldendorf abgeriegelt werden. Die wichtige Ausgleichstrecke für die aktuell wegen einer Baustelle gesperrte Bünder Straße ist jedoch mittlerweile wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell