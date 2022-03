Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen

Hiddenhausen (ots)

(jd) Am Sonntag (20.3.) bemerkte der Leiter einer Schule an der Straße Erdbrügge gegen 10.00 Uhr, dass sein Bürofenster beschädigt war. Vor dem Fenster befanden sich Gartengeräte, die der oder die unbekannten Täter zuvor offenbar aus einem Geräteschuppen der Schule entwendeten hatten und dann zum Eindringen in die Schule nutzen. Im Büro des Schulleiters zerstörten sie dann eine Tastatur und durchwühlten mehrere Unterlagen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

