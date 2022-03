Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fußgängerin schwer verletzt - Verkehrsunfall beim Abbiegen

Vlotho (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Mindener Straße / Rintelner Straße ist gestern (21.3.), um 7.25 Uhr eine 22-jährige Vlothoerin schwer verletzt worden. Die Frau ging zu Fuß auf dem Gehweg an der Mindener Straße in Richtung Weserbrücke. Zeitgleich fuhr ein 59-jähriger Vlothoer mit seinem Mercedes ebenfalls in Richtung Weserbrücke. Die Fußgängerin querte die Einmündung zur Rintelner Straße in dem Moment, als der 59-Jährige nach links abbog. Dabei kam es zum Zusammenstoß und die Fußgängerin wurde, nachdem sie gegen die Motorhaube geprallt ist, auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Auto liegt bei rund 1500 Euro.

