Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Schulwegkontrolle mit positivem Fazit

Germersheim (ots)

Alles in allem verhielten sich die Elterntaxis vorschriftsmäßig, die ihre Kinder am Dienstagmorgen in die Gottfried-Tulla-Schule brachten. Lediglich ein Fahrzeugführer missachtete das dortige Durchfahrtsverbot.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell