Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - alkoholisierten LKW Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Wörth am Rhein (ots)

Wörth am Rhein; Am 16.02.2022 wurde um 03:40 Uhr wurde von den Polizeibeamten ein LKW Gespann auf der BAB 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe festgestellt. Während der Nachfahrt konnten deutliche Unsicherheiten erkannt werden. Im Rahmen der Kontrolle konnten deutliche Anzeichen auf eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein Vortest erbrachte einen Wert von knapp 1,7 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Für die Umsetzung des LKW's musste eine Spezialfirma angefordert werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell